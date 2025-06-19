В Одесі чиновники міськради вкрали 15 млн грн на світлофорах

фото: Бюро економічної безпеки

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Бюро економічної безпеки.

Слідством встановлено, що службові особи трьох приватних підприємств спільно із комунальною установою, яка спеціалізується на безпеці дорожнього руху, розробили та реалізували злочинну схему розтрати бюджетних коштів.

Минулого року комунальне підприємство Одеської міської ради оголосило 11 процедур закупівель та підписало відповідні договори, предметом яких було постачання баластів для розрядних ламп чи трубок загальною вартістю майже 40,9 млн грн.

Переможцями було визнано два підприємства, які не мають жодного відношення до виготовлення джерел безперебійного живлення для світлофорних об’єктів.

"Фактично обладнання виготовляла інша компанія, а переможців тендеру використали для штучного завищення вартості виробів у більше ніж 5 разів. Таким чином учасники оборудки завдали понад 15 млн грн збитків бюджету", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, житель Одеси створив масштабну корупційну схему розкрадання мільйонів гривень на харчах для військових.