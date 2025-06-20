У руководителя ТЦК в Одесской области нашли необоснованные активы почти на 2 млн грн
Государственное бюро расследований выявило необоснованные активы у руководителя одного из ТЦК в Одесской области
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.
По материалам Государственного бюро расследований Специализированная антикоррупционная прокуратура подала в Высший антикоррупционный суд иск о признании необоснованными активов одного из руководителей территориального центра комплектования и социальной поддержки в Одесской области на общую сумму свыше 1,9 млн. грн. и взыскания их в доход государства.
Установлено, что члены семьи чиновника приобрели в собственность два автомобиля Toyota C-HR и Toyota C-HR Hybrid стоимостью 600 тыс. грн и 1,3 млн грн соответственно. При этом руководитель ТЦК не смог подтвердить законность источников доходов или сбережений, которые могли бы разрешить такое приобретение.
Напомним, в Одесской области будут судить чиновника ТЦК, который помогал мужчинам призывного возраста избежать мобилизации.