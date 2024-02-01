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01 лютого 2024, 15:13

На Одещині вилучили 100 тисяч пар "брендових" кросівок на 140 млн гривень

01 лютого 2024, 15:13
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фото: БЕБ
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Правоохоронці викрили мережу з продажу підробленого взуття у Одеській області. Вилучені понад 100 тисяч пар "брендових" кросівок

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки, передає RegioNews.

До відомства звернулись представники трьох світових марок спортивних товарів та повідомили про продаж на території Одещини підробленої продукції у великих розмірах.

"Під час розслідування детективи встановили одеситку, яка створила розгалужену мережу торговельних точок продажу контрафакту в регіоні. "Брендові" кросівки оптом та в роздріб продавались на ринках та у торгових центрах Одеси й області, а також в інтернет-магазинах. Незаконною діяльністю фігурантка займалась понад десять років", – йдеться у повідомленні.

Детективи БЕБ провели сім обшуків у місцях зберігання та реалізації фальсифікованого спортивного взуття та вилучили майна майже на 140 млн гривень.

"Йдеться про товари, транспортний засіб, банківські картки, чорнові записи, копії установчих документів, поштові накладні, комп’ютерну техніку та готівку, отриману від незаконної діяльності", – уточнили у бюро.

Зараз встановлюється повне коло причетних до незаконної діяльності осіб. Ведеться досудове розслідування за статтею про незаконне використання знаків для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару (ч.3 ст.229 КК України).

Нагадаємо, раніше в Одеській області фахівці Бюро економічної безпеки вилучили велику партію контрабанди. Правоохоронці знайшли контейнер з безакцизними сигаретами на 32 мільйони гривень.

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