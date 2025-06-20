15:33  20 июня
На Сумщине растет количество случаев бешенства: уже 10 с начала года
11:06  20 июня
Леся Никитюк впервые стала мамой: телеведущая родила сына
09:09  20 июня
На выходных из столицы во Львов будет курсировать дополнительный скорый поезд
UA | RU
UA | RU
20 июня 2025, 16:34

В Одессе будут судить предпринимателя, незаконно экспортировавшего древесину в ЕС

20 июня 2025, 16:34
Читайте також українською мовою
фото: Бюро экономической безопасности
Читайте також
українською мовою

Детективы Бюро экономической безопасности завершили досудебное расследование в отношении предпринимателя в Одесской области, который вывез в страны Европейского Союза древесину по поддельным документам

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Бюро экономической безопасности.

Установлено, что ранее судимый за контрабанду житель Прикарпатья, используя реквизиты подконтрольного ему предприятия, специализирующегося на лесопильном и строгальном производстве, повторно совершил преступление.

Он подделал документы об их происхождении и получил сертификат, предоставлявший ему право экспорта почти 30 м3 лесоматериалов.

"Для оформления таможенной декларации мужчина подавал документы, содержащие ложные сведения о происхождении продукции. Чтобы не привлекать внимание контролирующих органов, фигурант перевозил лесоматериалы через различные пункты пропуска", - говорится в сообщении.

За совершенное предприниматель будет привлечен к уголовной ответственности.

Напомним, в прошлом году в Одесской области изъяли 100 тысяч пар "брендовых" кроссовок на 140 млн гривен.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Одесская область контрабанда древесина БЭБ
В Одесской области задержали правоохранителя, который вместе с матерью переправлял мужчин в Молдову
20 июня 2025, 15:14
В Одесской области будут судить сотрудника ТЦК, который помогал "уклонистам"
19 июня 2025, 12:44
В Одессе чиновники горсовета украли 15 млн грн на светофорах
19 июня 2025, 09:20
Все новости »
19 июня 2025
Облака НАБУ и САП вокруг Чернышева. Помогут ли главе МинЕда самые высокие кумовские связи
Антикоррупционные органы дотянулись до ближайшего президентского окружения. Как отреагирует Банковая – и не является ли такой реакцией внезапное назначение непонятного генпрокурора
18 июня 2025
Возможна отставка Шмыгаля. Почему именно сейчас и кто заменит эксахметовского топ-менеджера
Почему традиционные слухи об изменении премьера именно сейчас могут быть вполне реальными
17 июня 2025
Скандал вокруг Сердючки. Что делать с Данилко и его "Дольче габбаной"
Такие проблемы рано или поздно должны были вылезти наружу, и число их после войны будет только расти
13 июня 2025
"Месть" Путина и наступление на Сумщину. Чего пытается достичь Россия
Страна-оккупант может только порадовать потрепанное самолюбие шовинистической части общества
У народного депутата Марии Мезенцевой родился первенец
20 июня 2025, 17:01
Украинцы смогут звонить по телефону и пользоваться интернетом в ЕС без дополнительной платы
20 июня 2025, 16:58
В Закарпатье правоохранители изъяли электронные сигареты и жидкости на 1,5 млн грн
20 июня 2025, 16:46
Украина ввела санкции против российских производителей беспилотников
20 июня 2025, 16:22
На Волыни будут судить предпринимателя, который устраивал уклонистам "туры за границу"
20 июня 2025, 16:17
Бизнес обратился к Зеленскому и Кабмину о недопустимости торможения конкурса на директора БЭБ
20 июня 2025, 16:12
На Днепропетровщине военный устроил стрельбу во дворе, ранен ребенок
20 июня 2025, 15:55
Планы по увольнению Шмыгаля остаются в силе, – нардеп
20 июня 2025, 15:49
Обмены продолжаются: Украина снова вернула военных из плена РФ
20 июня 2025, 15:47
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Облака НАБУ и САП вокруг Чернышева. Помогут ли главе МинЕда самые высокие кумовские связи
Возможна отставка Шмыгаля. Почему именно сейчас и кто заменит эксахметовского топ-менеджера
Все публикации »
Сергей Фурса
Максим Жорин
Остап Дроздов
Все блоги »