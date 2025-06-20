В Одессе будут судить предпринимателя, незаконно экспортировавшего древесину в ЕС

фото: Бюро экономической безопасности

Детективы Бюро экономической безопасности завершили досудебное расследование в отношении предпринимателя в Одесской области, который вывез в страны Европейского Союза древесину по поддельным документам

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Бюро экономической безопасности.

Установлено, что ранее судимый за контрабанду житель Прикарпатья, используя реквизиты подконтрольного ему предприятия, специализирующегося на лесопильном и строгальном производстве, повторно совершил преступление.

Он подделал документы об их происхождении и получил сертификат, предоставлявший ему право экспорта почти 30 м3 лесоматериалов.

"Для оформления таможенной декларации мужчина подавал документы, содержащие ложные сведения о происхождении продукции. Чтобы не привлекать внимание контролирующих органов, фигурант перевозил лесоматериалы через различные пункты пропуска", - говорится в сообщении.

За совершенное предприниматель будет привлечен к уголовной ответственности.

Напомним, в прошлом году в Одесской области изъяли 100 тысяч пар "брендовых" кроссовок на 140 млн гривен.