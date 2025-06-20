В Одесской области задержали правоохранителя, который вместе с матерью переправлял мужчин в Молдову

фото: ГБР

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

После начала полномасштабной войны фигурант сам пытался незаконно уехать в Молдову во избежание мобилизации, но ему это не удалось. После этого он поступил на службу в правоохранительный орган, однако вместо исполнения служебных обязанностей организовал нелегальный бизнес.

"Используя знания пограничной местности и маршрутов патрулирования, чиновник наладил канал незаконного пересечения государственной границы. К преступной деятельности он привлек свою мать, которая вела переговоры с потенциальными "клиентами" и передавала им инструкции", - говорится в сообщении.

Стоимость выезда за границу составляла 6000 долларов США с человека.

Правоохранитель и его мать задержан при получении денег от очередного "клиента". За совершенное им грозит до 9 лет лишения свободы.

Напомним, в Одесской области будут судить чиновника ТЦК, который помогал "уклонистам".