Окупанти вдарили по Дніпропетровщині: поранений чоловік
Протягом дня російські окупанти атакували Нікопольщину безпілотниками
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.
Загарбники били по Нікополю, Мирівській та Покровській громадах. Через ворожі обстріли пошкоджені інфраструктура і гараж.
"Постраждав 64-річний чоловік. Він лікуватиметься амбулаторно", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні у лікарні помер 59-річний чоловік, поранений під час обстрілу Нікопольщини.
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