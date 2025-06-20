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Про це повідомив голова ОВА, передає RegioNews.

За словами Олега Синєгубова, росіяни завдали вісім ударів по Шевченківському району Харкова. Внаслідок влучання безпілотника загорівся дах незаселеного багатоповерхового будинку. Також пошкоджені цивільні автомобілі.

Попередньо, в Харкові постраждали три людини. Серед них — дівчата 12 та 17 років. Медики надають їм допомогу.

Нагадаємо, раніше росіяни атакували Дніпропетровщину дронами. Внаслідок атаки постраждав 64-річний місцевий житель.