Росіяни вдарили КАБами по Запорізькій області: зруйновані будинки та склади

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У четвер, 19 червня, російська авіація атакувала прифронтові населені пункти на Запоріжжі. Зруйнована цивільна інфраструктура

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

"Дві авіабомби росіяни скинули на селище Залізничне Пологівського району. Внаслідок атаки зруйнований приватний будинок та складські приміщення. Виникли пожежі", – йдеться в повідомленні.

Також окупанти завдали 14 авіаційних ударів по Малинівській громаді, з них – чотири по селу Полтавка. На щастя, обійшлося без жертв і постраждалих.