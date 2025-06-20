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20 июня 2025, 07:00

Массированная атака дронов на Одессу: в домах возникли масштабные пожары, пострадали 13 человек

20 июня 2025, 07:00
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фото: ГСЧС Украины в Одесской области
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Из-за массированной атаки ударных БпЛА в Одессу ночью 20 июня пострадали 13 человек, более 600 горожан эвакуировали. В результате пожаров и "прилетов" повреждена жилищная инфраструктура

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс- службу ГСЧС Украины в Одесской области.

В городе было зафиксировано более 10 мест попаданий, возникли масштабные пожары. Огонь полностью охватил 4-этажный жилой дом. Пожарные спасли трех человек, еще шестерых эвакуировали из горящего здания. Во время ликвидации пожара и спасения людей на чрезвычайников обрушились элементы конструкций, пострадали трое пожарных.

Из-за российской атаки поврежден 23-этажный жилой дом. Пожарные ликвидировали возгорание на 18, 19, 20 этажах, из здания эвакуировали 600 человек. Из заблокированной квартиры спасли трех человек, среди которых двое детей.

Также загорелись еще пять жилых домов по разным адресам и три автомобиля.

По информации жителей 4-этажного жилого дома, в здании может находиться еще один человек. В настоящее время продолжаются поисково-спасательные работы.

"По предварительным данным всего пострадали 13 человек, из них 3 спасателя", — уточнили в ГСЧС.

Напомним, ночью россияне ударили по Харькову беспилотниками. В результате атаки возник пожар, повреждены авто. Пострадали три человека, среди которых дети.

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