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Житель Одещини відмовився приймати повістку. Бо, за його словами, він корисніший для України в цивільному житті

Про це повідомляє Судово-юридична газета, передає RegioNews.

На Одещині судили чоловіка за ухилення від мобілізації. Його визнали придатним до проходження військової служби у частинах забезпечення, навчальних центрах, підрозділах зв’язку, логістики, охорони та інших структурах. Проте він відмовився від повістки.

На суді він розповів, що працівники ТЦК на блокпосту зупинили його, бо він перебуває в розшуку. Також чоловік заявив, що він працює на посаді, яка нібито передбачає бронювання, а також має проблеми зі здоров’ям.

Він зазначив, що кілька днів провів у ТЦК, пройшов медичну комісію, але відмовився отримувати повістку, бо він "корисніший державі в цивільному житті".

Суд з'ясував, що чоловік не був офіційно заброньований на роботі. Тому його визнали винним та призначили йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше на Чернігівщині судили чоловіка військовослужбовиці. Він отримав повістку, був визнаний придатним до служби. Проте згодом він не прийшов до ВЛК. Його визнали винним в ухиленні від мобілізації.