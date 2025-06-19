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19 июня 2025, 12:44

В Одесской области будут судить сотрудника ТЦК, который помогал "уклонистам"

19 июня 2025, 12:44
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фото: ГБР
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В Одесской области будут судить сотрудника ТЦК, которого ГБР разоблачило на «корректировке» данных военнообязанных в системе «Оберег»

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

Противоправной деятельностью чиновник начал заниматься в конце 2024 года. Он менял данные в реестре по розыску и военному учету мужчин, что позволяло "клиентам" даже выезжать за границу.

За свои услуги он брал 3000 долларов США.

Сотрудник центра комплектования полностью признал свою вину и обвиняется в несанкционированном вмешательстве в работу информационно-коммуникационных систем, совершенных лицом, имеющим право доступа к ней (ч. 1 ст. 362 УК Украины).

Ему грозит штраф или исправительные работы на срок до двух лет.

Напомним, в Одесской области судили мужчину за уклонение от мобилизации. Его признали виновным и назначили наказание в виде трех лет лишения свободы.

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