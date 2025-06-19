фото: ГБР

В Одесской области будут судить сотрудника ТЦК, которого ГБР разоблачило на «корректировке» данных военнообязанных в системе «Оберег»

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

Противоправной деятельностью чиновник начал заниматься в конце 2024 года. Он менял данные в реестре по розыску и военному учету мужчин, что позволяло "клиентам" даже выезжать за границу.

За свои услуги он брал 3000 долларов США.

Сотрудник центра комплектования полностью признал свою вину и обвиняется в несанкционированном вмешательстве в работу информационно-коммуникационных систем, совершенных лицом, имеющим право доступа к ней (ч. 1 ст. 362 УК Украины).

Ему грозит штраф или исправительные работы на срок до двух лет.

Напомним, в Одесской области судили мужчину за уклонение от мобилизации. Его признали виновным и назначили наказание в виде трех лет лишения свободы.