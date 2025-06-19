В Одесской области мужчина убил 72-летнего отца из-за собаки

иллюстративное фото: из открытых источников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

Происшествие произошло в январе 2025 года в одном из сел Таировской поселковой общины. Тогда 48-летний мужчина выстрелил в 72-летнего отца из охотничьего карабина, когда он спал, потому что обвинил его в смерти своей больной собаки. Пенсионер якобы не приобрел по просьбе сына для домашнего любимца лекарства.

За совершенное мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в Одесской области мужчина до смерти избил жену.