12:52  11 червня
У Києві жінка намагалася вистрибнути з вікна - поліція вчасно втрутилася
10:37  11 червня
У Львові скутер збив літню жінку: її госпіталізували
07:20  11 червня
На Полтавщині чоловіка вбило електрострумом
UA | RU
UA | RU
11 червня 2025, 14:06

На Одещині чоловік до смерті побив дружину

11 червня 2025, 14:06
Читайте также на русском языке
фото: freepik.com
Читайте также
на русском языке

Поліцейські затримали жителя Білгорода-Дністровського за підозрою у спричиненні ушкоджень дружині, що призвели до її смерті

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Декілька днів тому вночі від жителя Білгорода-Дністровського до поліції надійшло повідомлення про те, що померла його хвора дружина. Прибувши на місце події, правоохоронці виявили у квартирі тіло 38-річної жінки з численними тілесними ушкодженнями. Попередньо, вона померла від крововиливу в мозок, спричиненого травмами голови.

Згодом правоохоронці встановили, що ввечері під час спільного вживання алкоголю між подружжям виник конфлікт. Під час сварки чоловік побив жінку руками та ногами по голові. Після скоєного він ліг спати, а серед ночі прокинувся і виявив потерпілу без ознак життя.

За скоєне чоловіку загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Одещині судитимуть підлітка, який вбив 15-річного хлопця та поранив ще одного.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Одеська область Білгород-Дністровський Побиття убивство
На Одещині чоловік підпалив автомобіль родича і намагався втекти за кордон
09 червня 2025, 12:22
На Одещині підірвали автомобіль ТЦК - соцмережі
06 червня 2025, 18:56
На Одещині судитимуть керівника лікарні, який вимагав 3000 доларів за встановлення діагнозу
06 червня 2025, 15:50
Всі новини »
11 червня 2025
Блекаут на окупованих Запоріжжі та Херсонщині. Як ЗСУ зірвали плани росіян щодо ЗАЕС
Українська армія зірвала підступні плани російських окупантів, які "не помічали" представники імпотентного МАГАТЕ
04 червня 2025
Легендарна "Ворскла" на межі зникнення. Що чекає на клуб після вильоту з УПЛ, і до чого тут Жеваго
Кінець сезону-2024/25 у вітчизняному футболі відзначився цікавою подією. Із першої ліги ПФЛ до Прем'єр-ліги піднявся СК "Полтава", а у зворотному напрямку, із УПЛ у нижчий дивізіон, відправилася інша ...
02 червня 2025
Судний день російської стратегічної авіації. Що це змінить у війні та світі
Можливо, у майбутньому в підручниках історії буде записано, що СБУ операцією "Павутина" унеможливила Третю світову війну
30 травня 2025
"Злий поліцейський" Трамп. Чи зупинять війну чергові погрози Білого дому Кремлю
Президент США продовжує чекати від президента Росії адекватності. Чи дочекається?
На Хмельниччині офіцер ЗСУ організував корупційну схему на постачанні хліба
11 червня 2025, 15:19
Ніж і смертельна сварка у Кривому Розі: поліція знайшла підозрюваного
11 червня 2025, 15:18
Українці можуть заробити до 100 тисяч гривень за збиття ворожих дронів
11 червня 2025, 15:07
Херсонщина без світла: росіяни обстріляли ключовий енергетичний об'єкт
11 червня 2025, 14:58
На Чернігівщині росіяни атакували лікарню дроном: поліція розслідує воєнний злочин
11 червня 2025, 14:48
Фронт знову за 300 км від Києва. Новий наступ ЗС РФ у Сумській області - це наступ на Київ
11 червня 2025, 14:45
Трагічний конфлікт на Полтавщині: жінка померла від рук знайомого
11 червня 2025, 14:39
Нічний удар по Херсону: поранена 55-річна жінка
11 червня 2025, 14:29
У інспектора Київського рибоохоронного патруля виявили активи на мільйони гривень
11 червня 2025, 14:13
Нерестова заборона не зупинила: у Дніпрі браконьєр наловив риби на 200 тис. грн
11 червня 2025, 14:09
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Блекаут на окупованих Запоріжжі та Херсонщині. Як ЗСУ зірвали плани росіян щодо ЗАЕС
Легендарна "Ворскла" на межі зникнення. Що чекає на клуб після вильоту з УПЛ, і до чого тут Жеваго
Всі публікації »
Олександр Коваленко
Юрій Луценко
Остап Дроздов
Всі блоги »