На Одещині чоловік до смерті побив дружину

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Поліцейські затримали жителя Білгорода-Дністровського за підозрою у спричиненні ушкоджень дружині, що призвели до її смерті

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Декілька днів тому вночі від жителя Білгорода-Дністровського до поліції надійшло повідомлення про те, що померла його хвора дружина. Прибувши на місце події, правоохоронці виявили у квартирі тіло 38-річної жінки з численними тілесними ушкодженнями. Попередньо, вона померла від крововиливу в мозок, спричиненого травмами голови.

Згодом правоохоронці встановили, що ввечері під час спільного вживання алкоголю між подружжям виник конфлікт. Під час сварки чоловік побив жінку руками та ногами по голові. Після скоєного він ліг спати, а серед ночі прокинувся і виявив потерпілу без ознак життя.

За скоєне чоловіку загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Одещині судитимуть підлітка, який вбив 15-річного хлопця та поранив ще одного.