В Одессе чиновники горсовета украли 15 млн грн на светофорах

фото: Бюро экономической безопасности

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Бюро экономической безопасности.

Следствием установлено, что должностные лица трех частных предприятий совместно с коммунальным учреждением, специализирующимся на безопасности дорожного движения, разработали и реализовали преступную схему растраты бюджетных средств.

В прошлом году коммунальное предприятие Одесского городского совета объявило 11 процедур закупок и подписало соответствующие договоры, предметом которых были поставки балластов для разрядных ламп или трубок общей стоимостью почти 40,9 млн. грн.

Победителями были признаны два предприятия, не имеющие никакого отношения к изготовлению источников бесперебойного питания для светофорных объектов.

"Фактически оборудование производила другая компания, а победителей тендера использовали для искусственного завышения стоимости изделий в более чем 5 раз. Таким образом участники сделки нанесли более 15 млн грн ущерба бюджету", - говорится в сообщении.

Напомним, житель Одессы создал масштабную коррупционную схему хищения миллионов гривен на продовольствии для военных.