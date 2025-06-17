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17 червня 2025, 11:59

Житель Одеси створив масштабну корупційну схему розкрадання мільйонів гривень на харчах для військових

17 червня 2025, 11:59
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фото: ДБР
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ДБР викрило масштабну корупційну схему розкрадання коштів на харчах для військових

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

Масштабну корупційну схему з розкрадання грошей, виділених на харчування військових та курсантів ЗСУ, організував мешканець Одеси на початку 2024 року. Він створив два товариства, які були зареєстровані на підконтрольних йому менеджерів. Останні офіційно працевлаштували на ці підприємства працівників та орендували необхідні складські приміщення, холодильники та транспортні засоби.

Одесит забезпечив підприємствам формальну відповідність вимогам для участі у тендерах Міністерства оборони України із найвигіднішими ціновими пропозиціями.

"Завдяки перемозі у тендерах підприємства отримували право постачати харчові продукти для ЗСУ. Далі організатор налагоджував зв’язки з військовими посадовцями, які подавали до уповноважених органів МО України завищені або взагалі не потрібні заявки на продукти", - йдеться у повідомленні.

Підприємства оформлювали видаткові накладні із завищеною кількістю продукції, а справжні накладні, що підтверджували фактичну кількість постачання, знищували.

Внаслідок таких дій державі було заподіяно збитки на майже 6 млн грн.

Організатору та іншим восьми учасникам схеми загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Одещині судитимуть посадовця Міграційної служби, який приховав у декларації понад 83 млн грн.

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