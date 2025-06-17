В Одесі 7-річний хлопчик випав із вікна багатоповерхівки
Поліцейські встановлюють обставини падіння дитини із багатоповерхівки
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.
Подія сталася сьогодні, 16 червня, вночі на вулиці Великій Арнаутській. Травмовану дитину виявила місцева жителька, яка повідомила про це в поліцію.
Медики госпіталізували хлопчика у важкому стані. Наразі він перебуває в лікарні.
Попередньо встановлено, що дитина, яка мешкала із матір’ю у квартирі на останньому поверсі п’ятиповерхового будинку, отримала травми в результаті падіння з висоти.
Нагадаємо, поліцейські розслідують загадкову смерть немовляти в Одеській області.
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