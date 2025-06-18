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18 июня 2025, 15:53

В Одессе чиновники разворовали почти половину бюджетных средств, выделенных на погребение военных

18 июня 2025, 15:53
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фото: СБУ
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СБУ и Нацполиция разоблачили чиновников Одесского горсовета в хищении миллионов гривен

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.

Отмечается, что участники преступной схемы присваивали почти 50% денег, выделенных на погребение украинских военных. Преступный механизм заключался в том, что участники сделки заключали договоры по завышенным ценам, а полученную "разницу" распределяли между собой.

Согласно выводам независимых экспертиз, злоумышленники присвоили более 2,1 млн грн из 4,8 млн грн, которые Одесский городской совет выделил на установку 88 памятников.

"Правоохранители сообщили организаторам и участникам схемы о подозрении за ч⁠ч. 4, 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в условиях военного или чрезвычайного положения в особо крупных размерах или организованной группой)", - говорится в сообщении.

Напомним, СБУ задержала российского агента, который планировал совершить теракт в Одессе.

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