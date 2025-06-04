На Одещині затримали правоохоронця, який за 6000 доларів переправляв чоловіків до Придністров’я

фото: ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань спільно із Службою безпеки БУ та Держприкордонслужбою повідомили про підозру правоохоронцю, який організував незаконне перевезення чоловіків призовного віку за кордон

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР

За даними слідства, правоохоронець шукав охочих уникнути мобілізації та пропонував їм допомогу у виїзді до Придністров’я поза офіційними пунктами пропуску. Свої послуги він оцінював у 6000 доларів США. Після отримання коштів зловмисник підвозив "клієнта" до кордону та надсилав скрін карти з вказівками, де саме можна безпечно покинути територію України.

Правоохоронця затримали під час спроби незаконного перевезення чергового "клієнта" за кордон.

За скоєне йому загрожує до 9 років позбавлення волі.

Нагадаємо, у травні на Одещині затримали правоохоронця та його спільника, які заробляли понад 3 млн грн у місяць на "ухилянтах".