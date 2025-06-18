В Одесской области будут судить правоохранителя, который за 15 тыс. долларов "помогал" со списанием по военному учету

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В Одесской области правоохранитель за денежное вознаграждение обещал оформить незаконное списание с военного учета

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

По данным следствия, правоохранитель использовал служебное положение для поиска мужчин, уклонявшихся от мобилизации и находящихся в розыске. Потенциальным "клиентам" он предлагал решение вопроса через знакомых медицинских специалистов.

Известно, что он за 15 тысяч долларов США пообещал организовать оформление инвалидности соответствующей группы по медико-социальной экспертизе. Такой статус позволял бы лицу снять с военного учета.

Коррупционер был задержан во время передачи денег. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, в Одесской области задержали правоохранителя, который за 6000 долларов переправлял мужчин в Приднестровье.