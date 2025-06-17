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17 червня 2025, 04:25

На Одещині викрили розкрадання коштів на укриттях

17 червня 2025, 04:25
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Фото: Нацполіція
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Правоохоронці викрили схему розкрадання коштів на будівництві укриттів. Як показала перевірка, ці укриття не відповідали потрібній якості

Про це повідомляє Нацполіція України, передає RegioNews.

Правоохоронці викрили розкрадання бюджету під час закупівлі укриттів на Одещині. До схеми виявився причетний директор компанії, яка спеціалізується на виробництві та продажу бетону та бетонних виробів. Як спільники залучив посадових осіб ще кількох товариств.

Також, за даними поліції, були задіяні й представники органів місцевого самоврядування. Вони сприяли комерційній структурі у перемозі тендерів на закупівлю швидкоспоруджуваних захисних споруд цивільного захист. Зокрема, вони підписували документи, знаючи про всі нюанси угод та поставлення укриттів.

Перевірка показала, що для будівництва використали бетон нижчого класу. Також фахівці кажуть про відсутність армування споруд, невідповідність укриттів захисним властивостям. При цьому контрольні випробування укриттів перед постачанням та монтажем не проводили.

"Раніше організатор цієї схеми та один із виконавців вже отримали підозри за привласнення понад 14 млн грн під час закупівлі укриттів для закладів освіти на Київщині", - додали правоохоронці.

На Львівщині викрили схему з розкраданням бюджету на будівництві укриттів. Директор фірми записав у звіти завищені обсяги будівництва. У результаті кошторис одного з укриттів збільшили на 770 тисяч гривень, іншого – на понад 520 тисяч.

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