На Одещині поліцейські розслідують обставини смертельної ДТП за участі вантажівки та легкового авто
Автопригода сталася 16 червня на 55-му кілометрі автодороги сполученням Балта – Криве Озеро
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.
Поліцейські попередньо встановили, що 44-річний водій "ВАЗу", рухаючись у бік міста Балта, на заокругленій ділянці дороги виїхав на зустрічну смугу, де зіштовхнувся із тягачем "VOLVO" з напівпричепом. Від отриманих травм водій легкового авто загинув.
"В рамках кримінального провадження слідчі вилучили транспортні засоби та призначили низку судових експертиз. Всі обставини події встановлюються", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, на Одещині вантажівка збила мотоцикліста.
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