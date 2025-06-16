На Одещині поліцейські розслідують обставини смертельної ДТП за участі вантажівки та легкового авто

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Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Поліцейські попередньо встановили, що 44-річний водій "ВАЗу", рухаючись у бік міста Балта, на заокругленій ділянці дороги виїхав на зустрічну смугу, де зіштовхнувся із тягачем "VOLVO" з напівпричепом. Від отриманих травм водій легкового авто загинув.

"В рамках кримінального провадження слідчі вилучили транспортні засоби та призначили низку судових експертиз. Всі обставини події встановлюються", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Одещині вантажівка збила мотоцикліста.