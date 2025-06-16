На Одещині затримали киянина, який заплатив 15 000 доларів за втечу з України

фото: ДПСУ

Прикордонники Подільського загону затримали чотирьох осіб, які на двох автомобілях їхали в напрямку кордону

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Як встановили прикордонники, троє з подорожуючих опікувались доставкою мешканця Київщини за кордон. Адміністратор телеграм-каналу дистанційно надавав вказівки ділкам, щодо переправлення чоловіка призовного віку. За цю послугу чоловік заплатив понад 15 000 доларів США.

Під час спроби переправлення киянина через кордон ділків затримали.

Наразі двом пособникам протиправної діяльності 34-річному чоловіку та 27-річній жінці повідомлено про підозру, за фактом вчиненням ними злочину передбаченого ст. 332 КК України "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України".

Щодо киянина складено адмінпротокол за ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання кордону". Йому загрожує штраф.

Нагадаємо, на Одещині прикордонники затримали зловмисників, які за 10,5 тис. доларів організували трансфер за кордон.