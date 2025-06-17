В Одесской области полицейские задержали иностранца, который за 8000 долларов переправлял мужчин в Молдову

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

По данным следствия, действуя в сговоре с неустановленным лицом, подыскивавшим через мессенджер военнообязанных мужчин, желающих покинуть Украину, 27-летний иностранец перевозил их на автомобиле в приграничные населенные пункты Одесщины.

Стоила такая "услуга" 8000 долларов.

Однако правоохранители прервали сделку, задержав иностранца. Полицейские в качестве вещественных доказательств изъяли у него незаконно добытые деньги, мобильные телефоны с интересующей следствие информацией и автомобиль, на котором осуществлялась перевозка "клиентов".

Организатору схему грозит до 9 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет с конфискацией имущества.

Напомним, в Одесской области задержали киевлянина, который заплатил 15 000 долларов за побег из Украины.