В Одесской области полицейские задержали иностранца, который за 8000 долларов переправлял мужчин в Молдову
Одесские полицейские задержали иностранца, способствовавшего незаконной переправке украинцев за границу
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.
По данным следствия, действуя в сговоре с неустановленным лицом, подыскивавшим через мессенджер военнообязанных мужчин, желающих покинуть Украину, 27-летний иностранец перевозил их на автомобиле в приграничные населенные пункты Одесщины.
Стоила такая "услуга" 8000 долларов.
Однако правоохранители прервали сделку, задержав иностранца. Полицейские в качестве вещественных доказательств изъяли у него незаконно добытые деньги, мобильные телефоны с интересующей следствие информацией и автомобиль, на котором осуществлялась перевозка "клиентов".
Организатору схему грозит до 9 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет с конфискацией имущества.
Напомним, в Одесской области задержали киевлянина, который заплатил 15 000 долларов за побег из Украины.