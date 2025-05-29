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29 травня 2025, 11:59

На Одещині судитимуть посадовця Міграційної служби, який приховав у декларації понад 83 млн грн

29 травня 2025, 11:59
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фото: ДБР
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Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру начальнику одного з управлінь Головного управління Державної міграційної служби України в Одеській області. Посадовець отримуючи заробітну плату 28 тис грн в місяць зміг придбати майна майже на 100 мільйонів гривень

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

Йдеться, про незадекларовану нерухомість, елітний транспортний засіб та активи, оформлені на близьких осіб, але фактично контрольовані самим чиновником.

Зокрема, службовець не задекларував житловий будинок у центрі Одеси, автомобіль та інші активи.

Загальна вартість недостовірних відомостей у декларації становить понад 83 млн гривень, що в понад 500 разів перевищує встановлений поріг кримінальної відповідальності.

Посадовцю загрожує покарання у вигляді штрафу до 3 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до 2 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Нагадаємо, на Одещині затримали правоохоронця та його спільника, які заробляли понад 3 млн грн у місяць на "ухилянтах".

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