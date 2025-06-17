Житель Одессы создал масштабную коррупционную схему хищения миллионов гривен на продуктах для военных

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ГБР разоблачило масштабную коррупционную схему хищения средств на продуктах для военных

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

Масштабную коррупционную схему по хищению денег, выделенных на питание военных и курсантов ВСУ, организовал житель Одессы в начале 2024 года. Он создал два общества, зарегистрированных на подконтрольных ему менеджеров. Последние официально трудоустроили на эти предприятия работников и арендовали необходимые складские помещения, холодильники и транспортные средства.

Одессит обеспечил предприятиям формальное соответствие требованиям для участия в тендерах Министерства обороны Украины с выгодными ценовыми предложениями.

"Благодаря победе в тендерах предприятия получали право поставлять пищевые продукты для ВСУ. Далее организатор налаживал связи с военными чиновниками, которые подавали в уполномоченные органы МО Украины завышенные или вообще не нужные заявки на продукты", - говорится в сообщении.

Предприятия оформляли расходные накладные с завышенным количеством продукции, а настоящие накладные, подтверждающие фактическое количество поставок, уничтожали.

В результате таких действий государству был причинен ущерб почти на 6 млн грн.

Организатору и другим восьми участникам схемы грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Одесской области будут судить чиновника Миграционной службы, который скрыл в декларации более 83 млн грн.