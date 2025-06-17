Житель Одессы создал масштабную коррупционную схему хищения миллионов гривен на продуктах для военных
ГБР разоблачило масштабную коррупционную схему хищения средств на продуктах для военных
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.
Масштабную коррупционную схему по хищению денег, выделенных на питание военных и курсантов ВСУ, организовал житель Одессы в начале 2024 года. Он создал два общества, зарегистрированных на подконтрольных ему менеджеров. Последние официально трудоустроили на эти предприятия работников и арендовали необходимые складские помещения, холодильники и транспортные средства.
Одессит обеспечил предприятиям формальное соответствие требованиям для участия в тендерах Министерства обороны Украины с выгодными ценовыми предложениями.
"Благодаря победе в тендерах предприятия получали право поставлять пищевые продукты для ВСУ. Далее организатор налаживал связи с военными чиновниками, которые подавали в уполномоченные органы МО Украины завышенные или вообще не нужные заявки на продукты", - говорится в сообщении.
Предприятия оформляли расходные накладные с завышенным количеством продукции, а настоящие накладные, подтверждающие фактическое количество поставок, уничтожали.
В результате таких действий государству был причинен ущерб почти на 6 млн грн.
Организатору и другим восьми участникам схемы грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, в Одесской области будут судить чиновника Миграционной службы, который скрыл в декларации более 83 млн грн.