В Одессе 7-летний мальчик выпал из окна многоэтажки
Полицейские устанавливают обстоятельства падения ребенка с многоэтажки
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.
Событие произошло сегодня, 16 июня, ночью на улице Большой Арнаутской. Травмированного ребенка обнаружила местная жительница, которая сообщила об этом в полицию.
Медики госпитализировали мальчика в тяжелом состоянии. В настоящее время он находится в больнице.
Предварительно установлено, что ребенок, проживавший с матерью в квартире на последнем этаже пятиэтажного дома, получил травмы в результате падения с высоты.
Напомним, полицейские расследуют загадочную смерть младенца в Одесской области.
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