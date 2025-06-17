В Одессе 7-летний мальчик выпал из окна многоэтажки

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

Событие произошло сегодня, 16 июня, ночью на улице Большой Арнаутской. Травмированного ребенка обнаружила местная жительница, которая сообщила об этом в полицию.

Медики госпитализировали мальчика в тяжелом состоянии. В настоящее время он находится в больнице.

Предварительно установлено, что ребенок, проживавший с матерью в квартире на последнем этаже пятиэтажного дома, получил травмы в результате падения с высоты.

Напомним, полицейские расследуют загадочную смерть младенца в Одесской области.