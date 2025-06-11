На Одещині прикордонники затримали зловмисників, які за 10,5 тис. доларів організували трансфер за кордон

фото: ДПСУ

В Одеській області прикордонники затримали трьох ділків, які організували трансфер за кордон «під ключ»

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

До складу групи входили троє мешканців Одещини, серед яких - діючий військовий. Свої послуги вони оцінили у 10 500 доларів США з особи. Кожен у групі мав свої обов’язки.

Під час чергової оборудки, одного з організаторів разом з клієнтом затримали безпосередньо під час руху до кордону. Ще двох фігурантів затримали в Одесі, після отримання "гонорару" від довіреної особи клієнта.

Наразі трьом фігурантам повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 332 ККУ "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України" та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави.

Нагадаємо, на Одещині затримали правоохоронця, який за 6000 доларів переправляв чоловіків до Придністров’я.