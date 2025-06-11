15:19  11 червня
На Хмельниччині офіцер ЗСУ організував корупційну схему на постачанні хліба
12:52  11 червня
У Києві жінка намагалася вистрибнути з вікна - поліція вчасно втрутилася
10:37  11 червня
У Львові скутер збив літню жінку: її госпіталізували
UA | RU
UA | RU
11 червня 2025, 15:29

На Одещині прикордонники затримали зловмисників, які за 10,5 тис. доларів організували трансфер за кордон

11 червня 2025, 15:29
Читайте также на русском языке
фото: ДПСУ
Читайте также
на русском языке

В Одеській області прикордонники затримали трьох ділків, які організували трансфер за кордон «під ключ»

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

До складу групи входили троє мешканців Одещини, серед яких - діючий військовий. Свої послуги вони оцінили у 10 500 доларів США з особи. Кожен у групі мав свої обов’язки.

Під час чергової оборудки, одного з організаторів разом з клієнтом затримали безпосередньо під час руху до кордону. Ще двох фігурантів затримали в Одесі, після отримання "гонорару" від довіреної особи клієнта.

Наразі трьом фігурантам повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 332 ККУ "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України" та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави.

Нагадаємо, на Одещині затримали правоохоронця, який за 6000 доларів переправляв чоловіків до Придністров’я.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Одеська область ДПСУ виїзд за кордон схема прикордонники
На Одещині чоловік до смерті побив дружину
11 червня 2025, 14:06
На Одещині чоловік пірнув із пірса в ставок і потонув
10 червня 2025, 22:15
На Одещині чоловік підпалив автомобіль родича і намагався втекти за кордон
09 червня 2025, 12:22
Всі новини »
11 червня 2025
Блекаут на окупованих Запоріжжі та Херсонщині. Як ЗСУ зірвали плани росіян щодо ЗАЕС
Українська армія зірвала підступні плани російських окупантів, які "не помічали" представники імпотентного МАГАТЕ
04 червня 2025
Легендарна "Ворскла" на межі зникнення. Що чекає на клуб після вильоту з УПЛ, і до чого тут Жеваго
Кінець сезону-2024/25 у вітчизняному футболі відзначився цікавою подією. Із першої ліги ПФЛ до Прем'єр-ліги піднявся СК "Полтава", а у зворотному напрямку, із УПЛ у нижчий дивізіон, відправилася інша ...
02 червня 2025
Судний день російської стратегічної авіації. Що це змінить у війні та світі
Можливо, у майбутньому в підручниках історії буде записано, що СБУ операцією "Павутина" унеможливила Третю світову війну
30 травня 2025
"Злий поліцейський" Трамп. Чи зупинять війну чергові погрози Білого дому Кремлю
Президент США продовжує чекати від президента Росії адекватності. Чи дочекається?
Масштабна ДТП у Києві: перекинувся пасажирський мікроавтобус, є постраждалі
11 червня 2025, 16:52
Відпочинок завершився "швидкою": на Потавщині жінку на воді "збив" вейкбордист
11 червня 2025, 16:47
Під завалами харківського підприємства рятувальники виявили друге тіло
11 червня 2025, 16:41
Правець в Україні: три випадки за 5 місяців, два з яких – летальні
11 червня 2025, 15:58
У Дніпрі біля квіткового магазину знайшли гранату - поліція оточила територію
11 червня 2025, 15:55
СБУ та поліція будуть проводити спецоперацію у Львові для виявлення диверсантів
11 червня 2025, 15:52
Хліб в Україні подорожчає: експерт назвав причини
11 червня 2025, 15:46
Українці стали частіше виїжджати за кордон
11 червня 2025, 15:39
Запорізькі поліцейські викрили незаконне видобування води на 2,7 млн грн
11 червня 2025, 15:38
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Блекаут на окупованих Запоріжжі та Херсонщині. Як ЗСУ зірвали плани росіян щодо ЗАЕС
Легендарна "Ворскла" на межі зникнення. Що чекає на клуб після вильоту з УПЛ, і до чого тут Жеваго
Всі публікації »
Олександр Коваленко
Юрій Луценко
Остап Дроздов
Всі блоги »