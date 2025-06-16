В Одесской области задержали киевлянина, который заплатил 15 000 долларов за побег из Украины

фото: ГПСУ

Пограничники Подольского отряда задержали четырех человек, которые на двух автомобилях ехали в направлении границы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Как установили пограничники, трое из путешественников заботились о доставке жителя Киевщины за границу.

При попытке переправки киевлянина через границу дельцов задержали.

В настоящее время двум пособникам противоправной деятельности 34-летнему мужчине и 27-летней женщине поставлено в известность о подозрении, по факту совершения ими преступления предусмотренного ст. 332 УК Украины "Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины".

Относительно киевлянина составлен админпротокол по ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения границы". Ему грозит штраф.

Напомним, в Одесской области пограничники задержали злоумышленников, которые за 10,5 тыс. долларов организовали трансфер за границу