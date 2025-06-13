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13 червня 2025, 15:10

У ТЦК жорстко відреагували на поранення військовослужбовця в Одесі

13 червня 2025, 15:10
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фото: omr.gov.ua
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Застосування зброї проти представника ЗСУ при виконанні обов'язків — це прямий виклик державі, який не має виправдань

Про це заявили в Одеському обласному ТЦК та СП, передає RegioNews.

Зазначається, що 12 червня в Одесі під час заходів оповіщення чоловік нвиявив агресію, відмовився виконувати законні вимоги спробував утекти. У процесі втечі він застосував холодну зброю та поранив військовослужбовця ТЦК.

Завдяки оперативним діям правоохоронців, нападника обеззброїли та затримали на місці. Потерпілому надано медичну допомогу — його життю нічого не загрожує.

"Ми розцінюємо цей злочин як перетин усіх червоних ліній. Застосування зброї проти представника Збройних Сил України, який знаходиться при виконанні службових обов'язків із захисту держави, – це напад, який не має і не може мати жодних виправдань. Це прямий удар по здатності країни до самозахисту.представника ЗСУ при виконанні обов’язків — це прямий виклик державі, який не має виправдань", — наголосили в ТЦК.

І додали, що правопорушник нестиме повну юридичну відповідальність за скоєне.

Нагадаємо, напередодні в Одесі затримали чоловіка, який, тікаючи від представників територіального центру комплектування, поранив військовослужбовця ножем. Відповідне відео з'явилося в телеграм-каналах.

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