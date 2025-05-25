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25 травня 2025, 18:43

В Одесі стартували зйомки історичного фільму про Довженка

25 травня 2025, 18:43
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фото: Facebook/Геннадій Труханов
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До Одеси повертаються великі кінопроєкти. У місті розпочалися зйомки художнього фільму "Довженко. Легенда українського кіно"

Про це розповів міський голова Одеси Геннадій Труханов, передає RegioNews.

За його словами, це спільний проєкт українських та іноземних продюсерів, який вже презентували на кіноринку Каннського кінофестивалю.

Головну роль Олександра Довженка виконує український актор Григорій Бакланов. Режисер – Костянтин Коновалов.

Частину зйомок команда проводить саме в Одесі – місті, яке стало першим кроком Довженка у світ кінематографа.

"Фільм переносить нас у 1926 рік – до епохи джазу, балету, творчої свободи і водночас репресивного тиску. Молодий Довженко приїздить до Одеси, аби зняти свій перший фільм – не на догоду ідеології, а заради мистецтва. І ця боротьба за правду звучить сьогодні як ніколи актуально", – зазначив Труханов.

Довідка: Олександр Довженко відомий світові як геніальний режисер, талановитий письменник, художник і філософ. Він є одним з основоположників національного кінематографа.

Нагадаємо, нещодавно в Австрії відбувся показ фільму про військових журналістів. Над стрічкою працювала документалістка з Дніпра.

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