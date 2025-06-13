фото: Укрзализныця

В Одессе представили первый в мире поезд-галерею с экспозиционными просторами по теме войны в Украине

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Укрзалізницю".

В специально оборудованных вагонах представлены фотографии бывшего шерифа, фотографа и филантропа Говарда Баффета, сделанные во время его путешествий по Украине после начала полномасштабной войны.

"Мы сделали нереальное. Это влечение – результат объемной работы многих людей, нереальной команды. Я был в Украине уже 25 раз и хочу поблагодарить каждого, кто помогает этой стране", - заявил Баффетт.

Уникальность выставки состоит в том, что фотографии размещены в трех специально оборудованных световыми и музыкальными сопровождениями вагонах.

"Этот проект создан, чтобы коснуться каждого сердца, чтобы напомнить: мы вместе. Мы держимся. Мы поддерживаем друг друга и продолжаем идти вперед, несмотря ни на что", - говорится в сообщении.

Напомним, в Одессе стартовали съемки исторического фильма о Довженко.