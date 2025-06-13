фото: з соцмереж

Містяни годинами стоять у чергах за водою, а кафе та магазини змушені тимчасово закриватися

Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали, передає RegioNews.

Мешканці Одеси масово зіткнулися з відсутністю води у кранах. Через аварійну ситуацію місто залишилося без централізованого водопостачання. На вулицях сформувалися довгі черги біля пунктів видачі технічної чи бутильованої води. Люди приходять із каністрами, пляшками й іншими ємностями, щоб набрати бодай кілька літрів для побутових потреб.

Через ситуацію з водою тимчасово припинили роботу десятки кафе, ресторанів і закладів швидкого харчування. У магазинах і супермаркетах вода повністю зникла з полиць. Підвезення товару ускладнене через підвищений попит та перебої з логістикою.

Крім того, частина міста залишилася без електропостачання. Місцева влада пояснює ситуацію тим, що світло зникло через масштабні ремонтні роботи. Утім, офіційних термінів завершення відновлення поки не озвучили. Над ліквідацією наслідків працюють аварійні бригади.

Раніше повідомлялося, що на лівому березі столиці через обстріл без світла залишилися більше 2 тисяч домівок.