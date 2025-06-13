06:15  13 червня
Сили оборони отримали на озброєння гексакоптер-бомбардувальник "Волиняка"
05:05  13 червня
У багажнику та через Дністер: на Вінниччині викрили "сімейну" втечу від мобілізації
02:55  13 червня
Співак Melovin пережив операцю: артист розповів, як це було
UA | RU
UA | RU
13 червня 2025, 12:29

Одеса без води і світла: кафе закриваються, містяни стоять у довжелезних чергах

13 червня 2025, 12:29
Читайте также на русском языке
фото: з соцмереж
Читайте также
на русском языке

Містяни годинами стоять у чергах за водою, а кафе та магазини змушені тимчасово закриватися

Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали, передає RegioNews.

Мешканці Одеси масово зіткнулися з відсутністю води у кранах. Через аварійну ситуацію місто залишилося без централізованого водопостачання. На вулицях сформувалися довгі черги біля пунктів видачі технічної чи бутильованої води. Люди приходять із каністрами, пляшками й іншими ємностями, щоб набрати бодай кілька літрів для побутових потреб.

Через ситуацію з водою тимчасово припинили роботу десятки кафе, ресторанів і закладів швидкого харчування. У магазинах і супермаркетах вода повністю зникла з полиць. Підвезення товару ускладнене через підвищений попит та перебої з логістикою.

Крім того, частина міста залишилася без електропостачання. Місцева влада пояснює ситуацію тим, що світло зникло через масштабні ремонтні роботи. Утім, офіційних термінів завершення відновлення поки не озвучили. Над ліквідацією наслідків працюють аварійні бригади.

Раніше повідомлялося, що на лівому березі столиці через обстріл без світла залишилися більше 2 тисяч домівок.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Одеса електрика черги світло відключення світла водопостачання
Інцидент в Одесі: чоловік ударив ножем представника ТЦК
13 червня 2025, 07:39
В Одесі з палаючого будинку врятували жінку
12 червня 2025, 22:25
Херсонщина без світла: росіяни обстріляли ключовий енергетичний об'єкт
11 червня 2025, 14:58
Всі новини »
13 червня 2025
"Помста" Путіна і наступ на Сумщину. Чого намагається досягти Росія
Країна-окупант може лише потішити пошарпане самолюбство шовіністичної частини суспільства
11 червня 2025
Блекаут на окупованих Запоріжжі та Херсонщині. Як ЗСУ зірвали плани росіян щодо ЗАЕС
Українська армія зірвала підступні плани російських окупантів, які "не помічали" представники імпотентного МАГАТЕ
04 червня 2025
Легендарна "Ворскла" на межі зникнення. Що чекає на клуб після вильоту з УПЛ, і до чого тут Жеваго
Кінець сезону-2024/25 у вітчизняному футболі відзначився цікавою подією. Із першої ліги ПФЛ до Прем'єр-ліги піднявся СК "Полтава", а у зворотному напрямку, із УПЛ у нижчий дивізіон, відправилася інша ...
02 червня 2025
Судний день російської стратегічної авіації. Що це змінить у війні та світі
Можливо, у майбутньому в підручниках історії буде записано, що СБУ операцією "Павутина" унеможливила Третю світову війну
На Миколаївщині у гаражі підірвався 11-річний хлопчик
13 червня 2025, 13:20
Стало відомо, скільки українців не планують повертатися з-за кордону
13 червня 2025, 12:54
"Помста" Путіна і наступ на Сумщину. Чого намагається досягти Росія
13 червня 2025, 12:50
На Донеччині рф вбили 2 жителів, 5 поранено: поліція документує воєнні злочини
13 червня 2025, 12:45
На Львівщині підліток потрапив до лікарні після наїзду автомобіля
13 червня 2025, 12:43
У Дніпрі з’явилися гнізда гігантської оси: що відомо
13 червня 2025, 12:06
На Франківщині туристка заблукала в горах
13 червня 2025, 12:02
Боротьба із нелегальною зброєю: Нацполіція проводить масштабну спецоперацію
13 червня 2025, 11:55
СБУ заочно повідомила про підозру російському реперу-пропагандисту Тіматі
13 червня 2025, 11:47
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
"Помста" Путіна і наступ на Сумщину. Чого намагається досягти Росія
Блекаут на окупованих Запоріжжі та Херсонщині. Як ЗСУ зірвали плани росіян щодо ЗАЕС
Всі публікації »
Олександр Коваленко
Павло Казарін
Мар'яна Безугла
Всі блоги »