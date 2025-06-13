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13 июня 2025, 12:29

Одесса без воды и света: кафе закрываются, жители стоят в огромных очередях

13 июня 2025, 12:29
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фото: из соцсетей
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Горожане часами стоят в очередях за водой, а кафе и магазины вынуждены временно закрываться

Об этом сообщают местные Телеграмм-каналы, передает RegioNews.

Жители Одессы массово столкнулись с нехваткой воды в кранах. Из-за аварийной ситуации город остался без централизованного водоснабжения. На улицах сформировались длинные очереди у пунктов выдачи технической или бутылированной воды. Люди приходят с канистрами, бутылками и другими емкостями, чтобы набрать хотя бы несколько литров для бытовых нужд.

Из-за ситуации с водой временно прекратили работу десятки кафе, ресторанов и заведений быстрого питания. В магазинах и супермаркетах вода полностью исчезла с полок. Подвоз товара затруднен из-за повышенного спроса и перебоев с логистикой.

Кроме того, часть города осталась без электроснабжения. Местные власти объясняют ситуацию тем, что свет исчез из-за масштабных ремонтных работ. Впрочем, официальных сроков завершения восстановления пока не озвучили. Над ликвидацией последствий работают аварийные бригады.

Ранее сообщалось, что на левом берегу столицы из-за обстрела без света остались более 2 тысяч домов.

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Одесса электричество очереди свет отключения света водоснабжение
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