В Одесі з палаючого будинку врятували жінку

фото: ДСНС України в Одеській області

Пожежа сталася сьогодні в двоповерховому житловому будинку на вулиці Мечнікова. На щастя, минулося без загиблих

Про це повідомив пресцентр ДСНС України в Одеській області, передає RegioNews.

Вогнеборі не допустити поширення полум’я на всю будівлю. Займання оперативно ліквідували.

"Під час гасіння пожежі вогнеборці винесли із задимленої квартири літню жінку та передали медикам. Ще п’ятьом мешканцям рятувальники допомогли вийти із будинку", – йдеться в повідомленні.