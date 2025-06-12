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12 червня 2025, 22:25

В Одесі з палаючого будинку врятували жінку

12 червня 2025, 22:25
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фото: ДСНС України в Одеській області
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Пожежа сталася сьогодні в двоповерховому житловому будинку на вулиці Мечнікова. На щастя, минулося без загиблих

Про це повідомив пресцентр ДСНС України в Одеській області, передає RegioNews.

Вогнеборі не допустити поширення полум’я на всю будівлю. Займання оперативно ліквідували.

"Під час гасіння пожежі вогнеборці винесли із задимленої квартири літню жінку та передали медикам. Ще п’ятьом мешканцям рятувальники допомогли вийти із будинку", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, днями в центрі Одеси спалахнула багатоповерхівка на вулиці Рішельєвській.

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Одеса пожежа вогонь рятувальники ДСНС багатоповерхівка
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