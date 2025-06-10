Окупанти завдали понад 550 ударів по Запорізькій області: є постраждала
Упродовж минулої доби окупанти завдали 556 ударів по 13 населених пунктах Запорізької області
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
За його словами, поранена літня жінка.
Ворог наніс один ракетний удар по Запоріжжю. А також здійснив 6 авіаційних обстрілів Кам’янського, Гуляйполя, Ольгівського та Новоандріївки. Ще:
- 307 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Малокатеринівку, Юрківку, Лобкове, Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Новодарівку.
- 4 обстріли із РСЗВ накрили Новоандріївку та Малу Токмачку.
- 238 артударів прийшлися по території Лобкового, Кам’янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного, Новодарівки.
Надійшло 10 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків та об'єктів інфраструктури.
Нагадаємо, цієї ночі російські окупанти атакували Київ. Постраждали 4 осіб, зафіксовано серйозні руйнування в семи районах міста. В Одесі внаслідок російської атаки на Одесу загинув 59-річний чоловік.
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