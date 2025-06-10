Росія вдарила по Одесі: є загиблий, знищено станцію екстреної допомоги
У ніч на вівторок, 10 червня, внаслідок чергової російської атаки на Одесу загинув 59-річний чоловік. Ще щонайменше четверо людей отримали поранення. За попередніми даними, постраждалі отримали різного ступеня травми, їм надають необхідну медичну допомогу
Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, передає RegioNews.
За його словами, у середмісті Одеси зруйновані та пошкоджені житлові будинки.
Також повністю зруйновано адміністративну будівлю станції екстреної медичної допомоги. Пошкоджено карети швидкої допомоги, на місці триває пожежа. На щастя, постраждалих серед медперсоналу немає, зазначив Кіпер.
Всі уповноважені служби продовжують працювати над ліквідацією наслідків атаки.
Правоохоронці документують черговий зухвалий злочин росіян проти цивільного населення Одещини.
Нагадаємо, цієї ночі російські окупанти атакували Київ. Постраждали 4 осіб, зафіксовано серйозні руйнування в семи районах міста.