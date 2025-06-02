В Одесской области полицейские расследуют обстоятельства ДТП с участием двух автомобилей и мотоцикла

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

Предварительно установлено, что водитель автомобиля Porsche, двигаясь в направлении Одессы, выехал на полосу встречного движения, создав аварийную ситуацию, в результате которой произошло столкновение автомобиля Nissan и двигавшихся друг за другом ему навстречу мотоцикла.

В результате ДТП травмировался 48-летний водитель мотоцикла. Пострадавший каретой скорой помощи был доставлен в медицинское учреждение.

Все обстоятельства происшествия устанавливаются. Следствие продолжается.

Напомним, полицейские расследуют обстоятельства ДТП в Одесской области, в котором пострадали два человека.