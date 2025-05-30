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30 травня 2025, 21:05

Поліцейські розслідують обставини ДТП на Одещині, в якій постраждали двоє людей

30 травня 2025, 21:05
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фото: Національна поліція
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Дорожньо-транспортна пригода сталася вранці 30 травня на автодорозі Р-33 між населеними пунктами Новасамарка та Олександрівка

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

За даними поліції, 31-річний водій автомобіля "Skoda Octavia" під час руху на заокругленій ділянці дороги не впорався з керуванням, допустив виїзд з дороги та перекидання транспортного засобу.

Водія та 26-річного пасажира госпіталізували.

Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини події.

Нагадаємо, поліцейські встановлюють обставини ДТП в Одесі, в якій постраждала дитина.

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