Поліцейські розслідують обставини ДТП на Одещині, в якій постраждали двоє людей

фото: Національна поліція

Дорожньо-транспортна пригода сталася вранці 30 травня на автодорозі Р-33 між населеними пунктами Новасамарка та Олександрівка

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

За даними поліції, 31-річний водій автомобіля "Skoda Octavia" під час руху на заокругленій ділянці дороги не впорався з керуванням, допустив виїзд з дороги та перекидання транспортного засобу.

Водія та 26-річного пасажира госпіталізували.

Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини події.

Нагадаємо, поліцейські встановлюють обставини ДТП в Одесі, в якій постраждала дитина.