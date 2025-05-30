Поліцейські розслідують обставини ДТП на Одещині, в якій постраждали двоє людей
Дорожньо-транспортна пригода сталася вранці 30 травня на автодорозі Р-33 між населеними пунктами Новасамарка та Олександрівка
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.
За даними поліції, 31-річний водій автомобіля "Skoda Octavia" під час руху на заокругленій ділянці дороги не впорався з керуванням, допустив виїзд з дороги та перекидання транспортного засобу.
Водія та 26-річного пасажира госпіталізували.
Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини події.
Нагадаємо, поліцейські встановлюють обставини ДТП в Одесі, в якій постраждала дитина.
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