На Одещині зловмисники незаконно виготовили сигарет майже на 6 млн грн

фото: ДПСУ

В Одеській області викрито підпільне виробництво підакцизної продукції. Незаконну діяльність із виготовлення та збуту тютюнових виробів припинили співробітники Морської охорони Держприкордонслужби та детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

"Вилучено близько 12 тисяч заготовок для сигаретних пачок, понад 112 кг тютюну, майже 200 блоків фальсифікованих сигарет без акцизних марок, а також обладнання для виготовлення та фасування тютюнової продукції", - йдеться у повідомленні.

Серед вилученого – 132 000 гільз, 30 електронних сигарет, ноутбук, мобільні телефони, чорнові записи й засоби відеоспостереження.

Орієнтовна вартість нелегальної продукції становить понад 5,6 млн грн.

Нагадаємо, на Одещині на кордоні з Молдовою прикордонники вилучили понад 16 тис. електронних цигарок.