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30 травня 2025, 08:30

Нічна атака дронів на Одещину: знищено відділення "Нової пошти"

30 травня 2025, 08:30
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фото: ДСНС
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В ніч на 30 травня російські військові атакували Одещину безпілотниками. Зруйноване відділення "Нової пошти" в Ізмаїлі

Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.

Внаслідок атаки безпілотників виникла пожежа та руйнування відділення "Нової пошти".

Також були пошкоджені поряд розташовані вантажні автомобілі. Рятувальники, спільно з працівниками Нацгвардії, ліквідували пожежу на площі 300 кв.метрів.

На щастя, загиблих та постраждалих немає.

Нагадаємо, вночі 30 травня окупаційна армія РФ запустила по Україні 92 засоби повітряного нападу — балістичні ракети та ударні дрони. Сили ППО знешкодили 56 ворожих цілей.

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