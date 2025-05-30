Нічна атака дронів на Одещину: знищено відділення "Нової пошти"
В ніч на 30 травня російські військові атакували Одещину безпілотниками. Зруйноване відділення "Нової пошти" в Ізмаїлі
Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.
Внаслідок атаки безпілотників виникла пожежа та руйнування відділення "Нової пошти".
Також були пошкоджені поряд розташовані вантажні автомобілі. Рятувальники, спільно з працівниками Нацгвардії, ліквідували пожежу на площі 300 кв.метрів.
На щастя, загиблих та постраждалих немає.
Нагадаємо, вночі 30 травня окупаційна армія РФ запустила по Україні 92 засоби повітряного нападу — балістичні ракети та ударні дрони. Сили ППО знешкодили 56 ворожих цілей.
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