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26 травня 2025, 14:53

На Одещині жінка намагалась за 1500 доларів підкупити прикордонника та переправити до Молдови військовозобов’язаного чоловіка

26 травня 2025, 14:53
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фото: Національна поліція
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47-річна жителька Одеси, у змові з наразі невстановленою особою, намагалась організовувати виїзд із країни чоловіків у незаконний спосіб

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Щоб організувати нелегальну схему жінка запропонувала прикордоннику на Роздільнянщині неправомірну вигоду взамін на інформацію про розміщення нарядів, що охороняють українсько-молдовський кордон. Зловмисниця обіцяла до 1500 доларів з кожного клієнта і стільки ж після вдалого завершення переправлення.

Жінку затримали щойно вона доставила до одного з прикордонних населених пунктів клієнта із Запоріжжя та передала прикордоннику 1500 доларів.

Жительці Одеси загрожує до 9 років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Одещині прикордонники затримали перевізника, який за 11 тисяч доларів гарантував нелегальний виїзд до Молдови.

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