На Одещині судитимуть водія, який збив чоловіка на пішоходному переході

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Поліцейські завершили розслідування щодо водія, який травмував пішохода в Білгороді-Дністровському

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Правоохоронці встановили, що 63-річний житель Мологівської громади, керуючи легковиком "Toyota Camry" вулицею Бугазька в напрямку вулиці Перемоги, був неуважний та допустив наїзд на 38-річного місцевого жителя, який перетинав проїзну частину дороги по нерегульованому пішохідному переходу.

Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди пішохід отримав тілесне ушкодження середнього ступеня тяжкості у вигляді перелому нижньої кінцівки.

Водію загрожує обмеження волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Нагадаємо, в Одеській області водій Ford на смерть переїхав чоловіка, завантажив у багажник, перевіз в інше місце і викинув.