На Одещині на кордоні з Молдовою прикордонники вилучили понад 16 тис. електронних цигарок

фото: ДПСУ

У пункті пропуску «Старокозаче» прикордонники Білгород-Дністровського загону виявили електронні цигарки, які 34-річний громадянин Румунії намагався завезти в Україну

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Під час огляду мікроавтобуса прикордонники виявили у багажнику картонні коробки, заповнені вейпами без українських акцизних марок. Загалом майже 16 400 одиниць на суму понад 14 млн грн.

За словами водія, він мав доставити товар до одного з міст Одеської області для подальшого продажу.

Щодо іноземця розпочато кримінальне провадження.

Нагадаємо, на Одещині судитимуть двох молодиків, які займалися незаконним переправленням чоловіків до Молдови.