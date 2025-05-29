В Одесской области злоумышленники незаконно изготовили сигарет почти на 6 млн грн

фото: ГПСУ

В Одесской области разоблачено подпольное производство подакцизной продукции. Незаконную деятельность по изготовлению и сбыту табачных изделий прекратили сотрудники Морской охраны Госпогранслужбы и детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

"Изъято около 12 тысяч заготовок для сигаретных пачек, более 112 кг табака, около 200 блоков фальсифицированных сигарет без акцизных марок, а также оборудование для изготовления и фасовки табачной продукции", - говорится в сообщении.

Среди изъятого – 132 000 гильз, 30 электронных сигарет, ноутбук, мобильные телефоны, черные записи и средства видеонаблюдения.

Ориентировочная стоимость нелегальной продукции составляет более 5,6 млн грн.

Напомним, в Одесской области на границе с Молдовой пограничники изъяли более 16 тыс. электронных сигарет.