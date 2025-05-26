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26 травня 2025, 12:59

На Одещині поліцейські затримали батька із сином, які наловили риби майже на 2,5 млн грн

26 травня 2025, 12:59
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фото: Національна поліція
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Поліцейські викрили батька з сином з Ізмаїла у браконьєрстві на озері Катлабуг

Про це повідомляє RegioNews із посиланням Головне управління Національної поліції в Одеській області.

"Співробітники водної поліції Ізмаїльського районного відділу поліції спільно з прикордонниками та рибоохоронним патрулем викрили на озері Катлабуг, неподалік села Багате Саф’янівської громади, двох чоловіків 71-го та 47-ми років, які без відповідних дозвільних документів на човні за допомогою ліскових сіток та ятерів здійснювали вилов біоресурсів", - йдеться у повідомленні.

У порушників вилучили 12 сіток загальною довжиною майже кілометр, 2 ятери та майже 1300 одиниць риби, серед якої карась, сазан, лящ, щука, окунь, білий амур, судак, плоскирка, товстолобик. На час проведення досудового розслідування поліцейські передали їх на зберігання до спеціалізованого підприємства.

За попередніми підрахунками експертів, чоловіки завдали рибному господарству України збитків на суму майже 2,5 мільйони гривень. Їм загрожує до трьох років обмеження волі.

Нагадаємо, в Одеській області поліцейські затримали трьох браконьєрів, які наловили риби на 700 тис. грн.

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