В Одесі 8-річний хлопчик застряг на балконі багатоповерхівки

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У середу, 28 травня, на вулиці Варненській в Одесі сталася небезпечна подія – 8-річний хлопчик опинився на даху балкона третього поверху багатоповерхівки

Про це повідомила пресслужба Патрульної поліції України, передає RegioNews.

Зазначається, що інспектори патрульної поліції отримали виклик і оперативно прибули на місце.

Зі слів дитини, під час гри на балконі четвертого поверху він упустив мобільний телефон і вирішив спуститися за ним самостійно, проте повернутися назад уже не зміг.

На допомогу одразу викликали рятувальників ДСНС, які за допомогою пожежної драбини зняли дитину з небезпечного місця.

Хлопчика передали матері, про інцидент поінформували працівників ювенальної превенції. На щастя, дитина не постраждала.

Нагадаємо, на Львівщині 3-річний хлопчик випав із вікна, матір судитимуть за недогляд.