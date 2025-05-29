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29 мая 2025, 09:20

Трагический инцидент на железной дороге в Одессе: ГСЧС показало фото спасения ребенка

29 мая 2025, 09:20
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фото: ГСЧС Одесщины
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Вчера, 28 мая, в результате поражения электрическим током на крыше вагона поезда пострадал 11-летний парень

Об этом сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области, передает RegioNews.

Как известно, на одной из железнодорожных станций парень 2014 года рождения поднялся на крышу грузового вагона, где его ударило электрическим током. От силы удара ребенка отбросило под поезд.

Спасатели оперативно прибыли на место происшествия, достали пострадавшего из-под вагона и передали медикам для дальнейшей госпитализации.

К сожалению, такие случаи не единичны: дети продолжают играть вблизи железнодорожных объектов, подвергая себя смертельной опасности.

В ГСЧС призывают родителей, рассказывайте детям о правилах безопасности на железной дороге и контролируйте их досуг. Помните, безопасность ваших детей — это прежде всего ваша ответственность.

Напомним, в Киеве полицейские составили админпротоколы на родителей подростков, которые цеплялись за трамваи и электропоезда извне, чтобы прокатиться.

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