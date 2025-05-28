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28 травня 2025, 23:55

На Одещині на залізниці неповнолітній отримав удар струмом

28 травня 2025, 23:55
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Фото: Нацполіція
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Підлітки грали на залізничній станції. Ці "веселощі" завершились госпіталізацією одного з них

Про це повідомляє поліція Одеської області, передає RegioNews.

Про це правоохоронцям розповів очевидець. Інцидент стався 28 травня біля однієї з залізничних станцій. Попередньо, місцеві підлітки грали поблизу вантажного потяга. Згодом один із них піднявся на дах, де його вдарило електричним струмом.

Медики госпіталізували неповнолітнього. Відомо, що він у важкому стані. Правоохоронці встановлюють всі обставини.

"Вкотре закликаємо батьків контролювати дозвілля дітей та постійно нагадувати їм, що залізниця – не місце для розваг. Потяги, вагони та інші об’єкти знаходяться під високою напругою. Струмом може уразити не лише при торканні, а й на відстані", - кажуть в поліції.

Нагадаємо, раніше у Запорізькій області стався інцидент, через який постраждав підліток. 15-річний хлопець приніс додому невідомий предмет. Це виявився мінний підривач, і він вибухнув прямо в руках у неповнолітнього.

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