На Одещині затримали правоохоронця та його спільника, які заробляли понад 3 млн грн у місяць на "ухилянтах"

фото: ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань спільно з внутрішньою безпекою Держприкордонслужби припинили незаконне переправлення чоловіків призовного віку за кордон

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДБР.

Незаконний виїзд наприкінці 2024 року організував правоохоронець зі своїм знайомим. За 5000 доларів США з особи вони вивозили чоловіків поза офіційними пунктами пропуску. За попередніми даними, щомісячний "заробіток" ділків перевищував 80 000 доларів або понад 3 мільйони гривень.

Зловмисники підвозили "клієнтів" до кордону, де їх зустрічали пособники з молдовського боку.

Співробітники ДБР затримали організаторів схеми під час чергової спроби переправити військовозобов’язаних чоловіків за кордон.

Зловмисникам загрожує до 9 років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Одеській області водії автобуса намагались вивезти українця за кордон у відсіку для інструментів.