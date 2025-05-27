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27 травня 2025, 13:13

На Одещині водії автобуса намагались вивезти українця за кордон у відсіку для інструментів

27 травня 2025, 13:13
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фото: ДПСУ
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На автодорозі Одеса-Рені прикордонники спільно із правоохоронцями затримали двох громадян Республіки Молдова, водіїв рейсового автобуса, які намагались незаконно переправити за кордон чоловіка призовного віку

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Для уникнення перевірочних заходів на контрольному посту та в пункті пропуску, зловмисники приховали попутника в конструктивних особливостях автобуса, а саме у відсіку для інструменту та додаткового обладнання.

Коштувала така "послуга" 8000 доларів США.

Зловмисникам повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ст. 332 КК України "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України" та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, на Одещині жінка намагалась за 1500 доларів підкупити прикордонника та переправити до Молдови військовозобов’язаного чоловіка.

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Одеська область виїзд за кордон корупційна схема автобус ДПСУ
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